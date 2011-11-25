ДТЕК запропонував за «Західенерго» на 100 тис. грн. більше початкової ціни

Єдиний учасник конкурсу з продажу 45,103% держпакета акцій «Західенерго» - ДТЕК Холдинг Лімітед запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни, передає кореспондент УНІАН.

Як відзначив представник Фонду державного майна України під час торгів, оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежне оцінювання держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати пакет за ціною оцінювання.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційний конкурс щодо «Західенерго» відбувся сьогодні, 25 листопада. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла лише одна заявка - від компанії ДТЕК.

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДТЕК спільно з афільованими компаніями володіє 25,06% акцій.