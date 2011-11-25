АМКУ дозволив кіпрській Quickcom Limited придбати контрольний пакет «VAB Банку»
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії "Quickcom Limited" (м. Нікосія, Кіпр) на придбання частки ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (Київ), яка забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби комітету, переданому УНІАН.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні бізнесмен Олег БАХМАТЮК, власник найбільшого агрохолдингу з виробництвя яєць і яєчних продуктів "Авангард", заявив про укладання ним опційної угоди про купівлю мажоритарної частки в "VAB Банку".
"Ми подали документи в Антимонопольний комітет на отримання дозволу на придбання контрольного пакету "ВіЕйБі Банку", - цитувала тоді слова О. БАХМАТЮКА його прес-служба.
Довідка УНІАН. "VAB Банк" на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.
Активи банку на 1 жовтня склали 8,698 млрд. грн., зобов'язання - 8,171 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 6,660 млрд. грн., власний капітал - 527,904 млн. грн., статутний капітал - 1 млрд. 248,6 млн. грн.
"VAB Банк" у січні-вересні 2011 року отримав збиток 301,872 млн. грн.