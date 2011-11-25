З єврозони у четвер надходили суперечливі сигнали - експерти

Уся увага інвесторів у четвер, 24 листопада, була зосереджена на єврозоні, звідки надходили суперечливі сигнали до руху індексів.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їх словами, інформаційний фон у четвер не був особливо насичений через вихідний день у США, внаслідок чого торги на Українській біржі проходили у досить низьких об'ємах. У першу чергу інвесторів порадували дані значень індексу ділових очікувань Ifo Німеччини, який в листопаді виріс до 97,3 пункту, проти прогнозу в 96 пункт. Дані щодо ВВП Німеччини і Великобританії не принесли сюрпризів: вони співпали з очікуваннями аналітиків, що мало нейтральну дію на індекси.

Проте, підкреслюють аналітики, торги на європейських фондових майданчиках у четвер проходили переважно зі зниженням провідних фондових індикаторів, оскільки ситуація в регіоні залишається напруженою. Увесь позитив від сильних статистичних даних з Німеччини знівелювала заява Ангели МЕРКЕЛЬ про підтвердження своєї позиції проти випуску спільних облігацій єврозони. Окрім цього, інвестори негативно сприйняли інформацію про зниження суверенного рейтингу Португалії з ВВВ- до ВВ+ з негативним прогнозом.

На думку аналітиків, сьогодні серед найбільш важливої статистики, здатної вплинути на хід торгів, варто назвати дані щодо ВВП Сінгапуру, індекс споживчих цін з Японії, а також споживчу довіру з Франції.

Аналітики констатують, що, незважаючи на більшою мірою низхідну динаміку на зарубіжних ринках, індекс Української біржі завершив торги четверга в зеленій зоні. Серед підприємств індексного кошику зниження показали акції Крюківського вагонобудівного заводу (- 2,29%) і Ясинівського КХЗ (- 1%). Лідерами росту стали "Укрнафта" (+8,85%), Єнакіївський металургійний завод (+8,73%), Алчевський металургійний комбінат (+8,55%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 24 листопада, виріс на 0,72% - до 576,84 пункту. Загальний об'єм торгів склав 22 млн. 817 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 2,76% - до 1528,17 пункту. Загальний об'єм торгів склав 146 млн. 381 тис. грн., з них на терміновому ринку - 82 млн. 594 тис. грн.