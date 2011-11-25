Експерти: український фондовий ринок у четвер продемонстрував істотне зростання

Український фондовий ринок у четвер, 24 листопада, продемонстрував істотне зростання котирувань.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, всі акції, що входять в індексний кошик Української біржі, у четвер продемонстрували зростання. Лідерами зростання стали акції «Укрнафти» (+8,9%), які додали 13,5% за два торгові дні. Серед лідерів зростання також опинилися акції металургійних компаній: Єнакіївського метзаводу (+8,7%) і Алчевського мепткомбінату (+8,6%).

За інформацією аналітиків, папери «Стиролу» на Українській біржі в четвер піднялися на істотні 8,1%. Акції банківського сектора також продемонстрували сильні результати. Зокрема, «Укрсоцбанк» додав 5,6%, "Райффайзен Банк Аваль" - 1,6%.

За словами аналітиків, котирування Авдіївського КХЗ (+5,2%) і «Центренерго» (+4,26%) зросли на 8,3% і 7,9% за підсумками трьох торгових сесій. Акції машинобудівного сектора також зросли в ціні. Папери Стахановського вагонобудівного заводу піднялися на 2,9%, «Мотор Січі» - на 0,6%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 24 листопада, зріс на 0,72% - до 576,84 пункту. Загальний обсяг торгів склав 22 млн. 817 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 2,76% - до 1528,17 пункту. Загальний обсяг торгів склав 146 млн. 381 тис. грн., з них на терміновому ринку - 82 млн. 594 тис. грн.