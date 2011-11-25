Експерти: українські акції на закордонних біржах у четвер показали зниження

Українські акції, що торгуються на закордонних фондових біржах, у четвер показали переважно зниження.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, на Варшавській фондовій біржі в четвер індекс WIGUKR знизився на 0,3%. Папери агропромислового сектора продемонстрували змішані результати. Котирування KSG Agro і Kernel піднялися на 3,9% і 1,6% відповідно, тоді як торги акціями інших агрокомпаній закрилися в червоній зоні. Зокрема, Astarta втратила 4,5%, Industrial Milk Company - 4,6%, Agroton - 0,3%, Milkiland -1,4%. Видобувні компанії Sadovaya Group і Coal Energy втратили 1,2% і 0,8% відповідно. Акції виробника акумуляторів WESTA продовжили коригуватися, втративши 1,3% за день.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі, котирування гірничорудної компанії Ferrexpo піднялися на 3,4%. Папери нафтогазового сектора продемонстрували різноспрямовану динаміку. Котирування JKX Oil & Gas і Regal Petroleum збільшилися на 0,3% і 0,4% відповідно, тоді як Cadogan Petroleum (-0,8%) просів на 0,8%. Торги акціями MHP закрилися зниженням котирувань на 0,5%.