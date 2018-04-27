Українська енергетика: від "лампочки Ілліча" до "лампочки Ріната"...

Можливо, сфера приватизації на сьогодні є тою рідкісною сферою, де влада реально може заявити про певні успіхи. Принаймні, процес приватизації в Україні набуває все більш чітких ознак фордівського конвейера, з чітко відлагодженим механізмом та прогнозованим результатом. Можливо тому й доречно, що приватизаційні конкурси перестали наживо транслювати на УТ-1, як то кажуть, показувати немає чого - конвеєр є конвеєр.

Проте про все по порядку. Здається, від самого початку оголошення конкурсу з продажу 45,103%-ого державного пакета "Західенерго" ні для кого не було секретом, що єдиним реальним претендентом на даний пакет є "Донецька паливно-енергетична компанія" (ДТЕК), яка входить до складу компанії Рината Ахметова СКМ. Зрештою, навіть сам голова Фонду державного майна Олександр Рябченко саме ДТЕК назвав єдиним реальним претендентом на акції цієї генеруючої компанії. Що виглядає досить логічним, оскільки той же ДТЕК разом з афільованними компаніями є власником приблизно 25% акцій цієї генерації.

Відповідь на питання, хто стане власником державного пакета "Західенерго", стала ще більш очевидною, після того як були оприлюднені умови приватизаційного конкурсу, зокрема вимога до нового власника, аби мінімум 70% вугілля, що поставляється генерації, було вітчизняного походження. Ця умова знову ж таки відсилала нас до компанії ДТЕК, одного з найбільших власника вугільних активів в Україні. До слова, лише вчора, наприклад, Мінистерство енергетики і вугільної промисловості України визнало переможцем конкурсів на право отримання в концесію цілісних майнових комплексів державних вугледобувних підприємств "Ровеньантрацит" і "Свердловантрацит" дочірні підприємства знову ж таки того самого ДТЕК.

Варто правда зазначити, що на відміну від продажу "Укртелекома", який в аннали вітчизняної історії приватизації може увійти як найбільш закритий продаж, українська влада намагалась принаймні створити вигляд прозорості продажу "Західенерго". Так, зокрема, був організований якийсь міст з інвесторами з Нью-Йорка та Франкфурта, що вже є певним прогресом по відношенню до іноземних інвесторів, які, за словами деяких з них, наприклад, дізнались про конкурс по "Укртелекому" трохи чи не напередодні продажу цієї телекомунікаційного компанії.

Проте ніякі заходи з нібито надання даному конкурсу більшої прозорості, звичайно, не могли приховати ні від кого, хто стане його переможцем. Очевидно, ні для кого не стало несподіванкою, що в конкурсі щодо "Західенерго" вирішив узяти участь лише один учасник - DTEK Holdings Limited (управляюча компанія ДТЕК з кіпрською пропискою). Яка в свою чергу не стала балувати Фонд держмайна якимись захмарними сумами, а дала лише на 100 тис. грн. більше, від початкової ціни пакета. Тобто, у підсумку ціна продажу держпакету становила 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн.

Проте варто відзначити, що це була певною мірою символічна пропозиція, оскільки, згідно з українським законодавством, у разі якщо в конкурсі бере участь лише один учасник, ФДМУ має провести незалежну оцінку приватизованого пакету акцій, після чого запропонувати учаснику придбати пакет за ціною оцінки. Як зазначили у самому Фонді, очевидно, угода буде повністю закрита вже після Нового року, оскільки треба ще оголосити конкурс із відбору оцінщика, а тому, в свою чергу, провести оцінку, проте справу фактично зроблено - ФДМУ формально визнав сьогодні ДТЕК у якості покупця держпакету "Західенерго", а вартість пакету, згідно з незалежною оцінкою, традиційно навряд чи сильно перевищуватиме його початкову, встановлену спеціалістами ФДМУ ціну.

В той же час, за словами начальника аналітичного департаменту інвестиційної групи "УНІВЕР" Олени Євдоченко , якщо орієнтуватися на поточні котирування, виходячи з поточної капіталізації "Західенерго", вартість 45,103% "Західенерго" становить 1 млрд. 436 млн. грн., відповідно, ринок оцінює компанію на 35% нижче тієї вартості, за якою ФДМ реалізував цей пакет. Разом з тим, зазначає аналітик, якщо б Фонд держмайна підійшов до оцінки "Західенерго" з точки зору її експортного потенціалу та грошових потоків, які компанія могла б генерувати на своїх рахунках, а також з урахуванням порівняльного аналізу, наприклад, з російськими компаніями-аналогами, то стало б очевидно, що "Західенерго" могла б коштувати на порядок дорожче. Наприклад, якщо виходити із встановленої потужності, середнє значення за російськими енергогенеруючим компаніям за показником EV / Потужність (вартість компанії / встановлена ​​потужність) варіюється в межах 157 дол./кВт.год; EV/Output (вартість компанії / виробництво) - 44 дол./кВт.год. У той же час, для "Західенерго", згідно зі стартовою ціною пакета, EV/Потужність складає близько 112 дол./кВт.год, що на 39% нижче, а EV/Output - 38 дол./кВт.год. Якщо ж для порівняння взяти західні аналоги, EV/Потужність та EV/Output тут значно вище - в середньому 664 дол./кВт.год і 187 дол./кВт.год.

Проте, що б там не було, але з "Західенерго" ситуація на сьогодні здається практично вирішеною. Питання в іншому - як пройде приватизація інших заявлених до продажу енергоактивів? Варто зазначити, що сьогодні Фондом держмайна вже оголошені конкурси по продажу державних пакетів акцій "Київенерго", "Дніпроенерго", а також "Донецькобленерго". За словами старшого аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Дениса Сакви , таким чином були виставлені на продаж усі енергогенеруючі та розподільчі компанії, в купівлі яких зацікавлений ДТЕК. На думку аналітика, на сьогодні ця ахметівська компанія має достатньо грошей, аби придбати всі вищевказані активи, загальну вартість яких аналітик оцінює в 500 млн. доларів. За словами Сакви, ДТЕК недавно залучив декілька кредитних ліній, загальний ліміт за якими становить приблизно 550 млн. дол. Враховуючи також наявність грошових коштів на балансі компанії, вона має достатньо ресурсів для придбання вищезазначених активів, додає аналітик.

Щодо інших учасників, то тут ситуація складніше. Варто нагадати, що одночасно з "Західенерго" мав відбутися конкурс і з продажу блокуючого пакета "Київенерго", на який, доречі, крім ДТЕК подало свою заявку і "Полтаваобленерго". Проте на сьогодні Фонд держмайна переніс проведення конкурсу з продажу акцій цієї компанії на 9 грудня. Офіційна причина такого рішення - у зв`язку з "додатковою перевіркою відомостей, наданих для участі в конкурсі". І хоча в офіційному рішенні жодним словом не згадується за "Полтаваобленерго", певно, ні для кого не є секретом, що очевидною причиною для перенесення термінів продажу стала позиція Антимонопольного комітету України, який відмовив "Полтаваобленерго" у розгляді її заявки на отримання дозволу на придбання акцій "Київенерго". На думку експертів, це рішення носить скоріше психологічний, ніж якийсь практичний характер, оскільки за великим рахунком важко уявити якогось іншого інвестора, крім ДПЕК, що на даний час володіє 46,82% уставного фонду "Києвенерго", хто б серйозно планував поборотися за акції цієї компанії.

Проте, як би там не було, а прецедент таки створено - ще одна фінансово-промислова група принаймні заявила про свою зацікавленість у приватизації практично усієї української енергетики. І лишилося зовсім недовго чекати - до 9 грудня, а може й раніше, аби зрозуміти, яку лінію поведінки оберуть для себе всі причетні до української приватизації сторони.

Андрій Гарасим (УНІАН)