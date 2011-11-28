Експерт: зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій склався позитивний

Враховуючи масштаб росту на світових майданчиках, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій можна назвати позитивним.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондовому ринку аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

На його думку "сьогодні вранці песимісти, які йшли на вихідні, нарощуючи довгі позиції, швидше за все, здивовані ростом ф'ючерсів на індекс S&P 500, що майже досягає 2%. З одного боку, безвільний характер зниження ринків акцій напередодні так само як і тривалість зниження - усе це говорило про те, що учасники ринку вважатимуть за краще не форсувати події поблизу нових рівнів підтримки (тобто оптимісти так просто не здадуться). З іншого боку, інвестори зазвичай вважають за краще використовувати зміну в новинному фоні для виправдання зміни напрямку динаміки ринків.

Як вважає П. ІЛЬЯШЕНКО, ключові новини минулих вихідних - це ріст роздрібних продажів у Сполучених Штатах в ході "чорної п'ятниці", а також новий варіант співпраці Італії і МВФ, який відкриває Маріо МОНТІ тимчасове вікно для безпечної імплементації реформ. Заяви Moody's про те, що багатьом європейським країнам ще належить втратити свої кредитні рейтинги, на цей момент залишається без уваги. Також без уваги залишається той факт, що видимий прогрес у переговорах європейських лідерів поки що не приніс ніяких деталей можливих нових домовленостей.

За словами аналітика, плануючи свою торгівлю на тиждень вперед, інвесторам слід враховувати два моменти. По-перше, у активних трейдерів є як мінімум два цікаві орієнтири для відкриття і закриття позицій: рівні 1150 і 1200 для ф'ючерсів на індекс S&P 500. По-друге, початок нового місяця, як завжди, принесе публікації економічних даних, які можуть стати драйвером подій на ринках ризикових активів.