Заяви європейських лідерів стали «рятівним кругом» для інвесторів - експерти

"Рятівним кругом" для інвесторів у п`ятницю, 25 листопада, стали заяви європейських лідерів про готовність всіляко підтримувати стабільність фінансової системи Євросоюзу.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, ці заяви дозволили більшості фондових майданчиків вийти у п`ятницю на позитивну територію.

При цьому, зазначають аналітики, український ринок акцій не зміг повністю відновитися після уранішніх втрат і закінчив сесію 25 листопада у червоній зоні. Причиною вранішнього падіння стали побоювання пониження кредитного рейтингу Японії на тлі стагнації, яка загрожує економіці. Це стало відомо після виходу даних про споживчі ціни, які зафіксували дефляційні настрої, що в комплексі зі зниженням ВВП дає привід рейтинговим агентствам переглянути кредитний рейтинг Японії.

Аналітики констатують, що, згідно з результатами торгів у п`ятницю, індекс Української біржі впав на 0,45% до 1521,26 пункту, а індекс ПФТС - на 0,18% до 575,8 пункту. Серед підприємств індексного кошику Української біржі лідерами росту стали акції Ясинівського КХЗ (+3,54%), Крюківського вагонобудівного заводу (+1,7%) і "Укрнафти" (+1,32%). Найбільше зниження показали папери Єнакіївського металургійного заводу (- 7,2%) і "Укртелекому" (- 1,59%).

За інформацією аналітиків, сьогодні вийде ряд макростатистичних даних зі США і Європи. Значний вплив на хід торгової сесії матимуть показники споживчої довіри в Німеччині, роздрібних продажів у Великобританії та продажів нового житла у США.