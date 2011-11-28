Експерти: індекс Української біржі за підсумками минулого тижня знизився на 3,4%

Індекс Української біржі за підсумками минулого торгового тижня знизився на 3,4%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок у п`ятницю, 25 листопада, продемонстрував зниження котирувань українських акцій. Індекс Української біржі втратив 0,5%, при цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 4,8 млн. доларів.

За інформацією аналітиків, акції Єнакіївського метзаводу (-7,2%) стали лідерами падіння на Українській біржі в п`ятницю. Папери інших компаній гірничо-металургійного сектора коректувалися менше. Зокрема, Авдіївський КХЗ втратив 0,9%, «Азовсталь» - 0,4%, Алчевський меткомбінат - 0,1%.

Аналітики повідомляють, що котирування телекомунікаційної компанії «Укртелеком» і генеруючої компанії «Центренерго» на Українській біржі в п`ятницю впали на 1,6% і 1,1% відповідно. Акції банківського сектора продемонстрували змішану динаміку. «Райффайзен Банк Аваль» піднявся на 0,4%, в той час як «Укрсоцбанк» впав в ціні на 1,3%.

За словами аналітиків, акції «Укрнафти» (+1,5%) на Українській біржі в п`ятницю продемонстрували стабільність, додавши в цілому 15% за три торгові дні. Папери «Мотор Січі» у п`ятницю зросли всього на 0,1%.