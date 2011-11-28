Торги акціями українського агросектора на ВФБ в п'ятницю закрилися різноспрямовано - експерти

Торги акціями українського агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі в п`ятницю, 25 листопада, закрилися різноспрямовано.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, котирування Industrial Milk Company і KSG Agro в п`ятницю зросли на 6,2% і 4,2%. Agroton (+0,8%) і Astarta (+0,5%) також торгувалися в плюсі. Водночас, акції Kernel просіли на 0,9%. Папери вугледобувної компанії Sadovaya Group в п`ятницю виросли в ціні на 1,3% після падіння на 1,2% під час попередньої торгової сесії, в той час як папери Coal Energy (-1,2%) торгувалися в мінусі. Індекс українських акцій WIGUKR знизився в п`ятницю на 0,2%.

Як відзначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю акції нафтогазових компаній Regal Petroleum і Cadogan Petroleum збільшилися на 1,4% і 0,8% відповідно. При цьому котирування JKX Oil & Gas впали на 1,9%. Папери виробника курятини MHP і гірничорудної компанії Ferrexpo піднялися на 0,9% і 0,6%.