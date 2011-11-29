Українська Interfoam відклала IPO на 2012 рік

Варшава. Найбільший в Україні виробник пінополіуретану компанія Interfoam вирішила відкласти проведення оголошеного минулого тижня первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі.

Про це сказано в повідомленні компанії, яке має УНІАН.

«Рішення ухвалене у зв`язку з несприятливою макроекономічною ситуацією та поточною важкою ситуацією на ринках капіталу» - зазначає компанія.

Уповноважений представник Interfoam контактів зі ЗМІ в Польщі Беата ЧЬОЧЕК повідомила УНІАН, що фірма після консультацій з лід-менеджером IPO Domem Maklerskim BZ WBK вирішила навіть не проводити book-building, який повинен був початися сьогодні.

Представник DM BZ WBK Ян Раковські сказав УНІАН, що компанія призупиняє IPO до поліпшення ситуації на світових ринках, зауваживши, що продаж акцій може відбутися не раніше другого кварталу 2012 року.

Від зазначив, що основна документація щодо IPO може бути використана для другої спроби розміщення протягом року, зауваживши, що сам проспект буде оновлено додатковою інформацією.

Зокрема, за його словами, мова йде про дозвіл Антимонопольного комітету України на купівлю Interfoam заводу свого конкурента Foamline, а також результатами роботи за 2011 рік.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Interfoam оголосив про намір продати 33% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі для фінансування інвестиційної програми розвитку компанії, яку він оцінює від 20,7 до 21,6 млн. євро.

Компанія визначила максимальною ціною розміщення однієї акції 3,7 злотих, що в разі купівлі паперів інвесторами за такою ціною, дозволило б їй залучити близько 19,1 млн. євро (за курсом 1 євро = 4,5 злотих, а без урахування оплат за IPO) .

Компанія планувала оголосити ціну розміщення 9 грудня і провести дебют 15 грудня.

Довідка УНІАН. За даними Interfoam, в 2010 році її частка на українському ринку становила понад 50%, в той час, як найбільшого її конкурента російської Foamline - близько 20%.

У 2010 році компанія, яка має два заводи в Київській та Дніпропетровських областях, продала 13,6 тис. з 19 тис. тонн виробленого в Україні пінополіуретану.

Доходи компанії минулого року збільшилися до майже 39,8 млн. євро з 23,3 млн. євро в попередньому році, а чистий прибуток зріс до 5,5 млн. євро з 4,6 млн. євро роком раніше.