Фондовим індексам США майже вдалося відіграти втрати всього за один день - експерт

Фондовим індексам США в понеділок, 28 листопада, вдалося додати від 2,5% до 3,5%, а ф`ючерси на індекс S & P 500 досягли позначки 1200 пунктів, майже відігравши втрати попередніх чотирьох сесій всього за один день.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «удвічі цікаво, що основний драйвер зростання - те, що спекуляції на тему співпраці Італії та МВФ не підтвердилися. У результаті в рукаві оптимістів залишилося лише два козирі: зростання роздрібних продажів у Сполучених Штатах і бажання ринку скоректуватися вгору після тривалого зниження напередодні».

Тим часом, зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, рейтингове агентство Fitch знизило прогноз рейтингу США, виправдавши свої дії зниженням впевненості в тому, що американські політики здатні вирішувати серйозні проблеми. Однак, як і у випадку з чутками щодо Італії та МВФ, учасники ринку вважали за краще проігнорувати можливий негатив, сконцентрувавши увагу на позитивній стороні аргументів. Також цікавим стало повідомлення японського банку Nomura про скорочення володіння європейськими борговими активами на 75%, зокрема, італійськими - на 83%.

Як повідомив аналітик, в результаті зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій є позитивним, проте рівень волатильності повинен виявитися вищим протягом торгової сесії. Серед інформаційних приводів, які можуть принести хвилювання, відзначимо зустріч європейських міністрів фінансів.