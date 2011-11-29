Усі акції індексного кошика Української біржі вчора виросли у ціні - експерти

Усі акції індексного кошика Української біржі за підсумками вчорашніх торгів виросли в ціні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок у понеділок, 28 листопада, продемонстрував істотний ріст котирувань. Індекс Української біржі виріс на 2,8%, при цьому загальний об'єм торгів акціями на біржі склав 4,6 млн. доларів.

За інформацією аналітиків, лідерами росту на Українській біржі у понеділок стали папери Єнакіївського метзаводу, які піднялися на 7,8%. Акції банківського сектора значно виросли. "Райффайзен Банк Аваль" додав 4,7%, "Укрсоцбанк" - 4,7%. Папери гірничо-металургійного сектора також торгувалися в плюсі. Котирування "Азовсталі" піднялися на 4,0%, Алчевського метзаводу - на 3,7%, Авдєєвського КХЗ - 0,6%.

Аналітики повідомляють, що акції "Стіролу" і "Центренерго" на Українській біржі в понеділок виросли на 4,1% і 3,0%. Ціна "Укрнафти" (+2,2%) виросла на 17,5% за підсумками чотирьох торгових сесій. Акції "Укртелекому" в понеділок додали 2,2%. При цьому папери машинобудівного сектора виросли не так сильно. Стаханівський ВСЗ додав 1,3%, "Мотор Січ" - 1,0%.