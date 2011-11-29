Попиту на держоблігації не було через низьку ліквідність банківського сектора - експерти

Головною причиною відсутності попиту на державні облігації України минулого тижня був низький рівень ліквідності банківського сектора.

Таку думку висловили аналітики "Першого українського міжнародного банку" (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, повідомляють аналітики, на початок минулого тижня кореспондентські рахунки банків у НБУ опустилися до локального мінімуму, склавши близько 10 млрд. грн.

Як зазначають аналітики, на минулому тижні урядові не вдалося залучити гроші шляхом розміщення ОВДП на аукціонах Мінфіну. На аукціоні у вівторок, 22 листопада, уряд запропонував облігації шести різних серій. Індексовані трирічні облігації пропонувалися з прибутковістю 8,22%. Проте попит на облігації виявився нульовим. Оскільки на цей момент фінансування дефіциту бюджету для уряду не має особливих труднощів, Мінфін відмовився від проведення позачергових аукціонів наприкінці тижня.

Аналітики очікують, що на поточному тижні результати аукціонів Мінфіну, швидше за все, будуть результативнішими завдяки збільшенню ліквідності на ринку. Прибутковість ОВДП, пропонованих урядом, навряд чи відрізнятиметься від рівнів минулого тижня.

За інформацією аналітиків, об'єм угод на біржі ПФТС з корпоративними облігаціями впродовж минулого тижня виріс на 26,87% до 375,94 млн. грн. Це сталося за рахунок розміщення облігацій "ВТБ Банку" на суму понад 250 млн. грн. На Українській же біржі об'єми торгів облігаціями підприємств знизилися до 9,78 млн. грн., що склало 75,82% показників минулого тижня.

Аналітики також кажуть, що Київська міська державна адміністрація минулого тижня повідомила про своєчасну виплату процентного доходу за своїми єврооблігаціями в сумі 10,3 млн. дол. США. Євробонди були випущені у 2007 році з терміном обігу 5 років. НКЦБФР зареєструвала в жовтні 26 випусків облігацій на загальну номінальну вартість 6 572,88 млн.грн., з них банківських облігацій на 1 800,00 млн. грн. і облігацій підприємств - 4 772,88 млн. грн. Одними з найбільших зареєстрованих випусків "небанківських" облігацій були випуски облігацій Українських залізниць на загальну номінальну вартість 1 800 млн. грн.