Янукович призначив Тевелєва головою Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом від 23 листопада 2011 р. призначив Дмитра ТЕВЕЛЄВА главою Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), повідомили УНІАН в прес-службі комісії.

Це перепризначення пов'язане з ліквідацією Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, головою якої був Д.ТЕВЕЛЄВ, і створенням на її основі НКЦПФР.

Нагадаємо, 23 листопада 2011 р. Президент України також підписав Укази "Про ліквідацію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку", згідно з яким ліквідаційну комісію очолить Д.ТЕВЕЛЄВ, і "Про Національну комісію з цінних паперів і фондового ринку", що декларує основні цілі і принципи роботи НКЦПФР.