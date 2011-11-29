Експерти: тиждень на фондових ринках почався на оптимістичній ноті

Поточний тиждень на фондових ринках почався на оптимістичній ноті.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, біржі Азійсько-тихоокеанського регіону завершили торгову сесію понеділка, 28 листопада, у зеленій зоні. Провідні Європейські і Американські індекси також виросли. Позитивні настрої інвесторів були пов`язані з майбутньою зустріччю міністрів фінансів країн єврозони. Очікують, що за результатами цієї зустрічі можливості Європейського фонду фінансової стабільності можуть бути розширені.

За словами аналітиків, ринок підтримала і новина про те, що з метою скорочення дефіциту уряд Італії прийме новий план скорочення витрат на початку наступного тижня. Окрім цього, сильні статистичні дані зі США щодо роздрібних продажів у святкові дні надали істотну підтримку фондовим індикаторам. У той же час, рейтингове агентство Standard & Poor`s понизило довгостроковий кредитний рейтинг Бельгії, що мало дещо стримуючий вплив на індекси.

Як зазначають аналітики, торги на українських фондових ринках у понеділок завершилися на позитивній території. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі виріс на 2,72%, до 1562,6 пункту, а індекс ПФТС - на 2,77%, до 591,73 пункту. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами росту стали акції Єнакіївського металургійного заводу (+7,77%) і "Донбасенерго" (+5,78%).