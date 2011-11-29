Українські акції на ВФБ у понеділок суттєво зросли - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, у понеділок продемонстрували в цілому істотне зростання.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс WIGUKR у понеділок виріс на 3,0%. Папери агропромислового сектору торгувалися різноспрямовано. Kernel (+4,7%), KSG Agro (+3,5%), Astarta (+3,1%) виросли в ціні, у той час як Agroton (-2,3%), Milkiland (-1,0 %), Industrial Milk Company (-0,6%) коректувалися. Акції видобувних компаній Coal Energy і Sadovaya Group виросли на 1,6% і 0,2% відповідно. Котирування виробника акумуляторів WESTA піднялися на 1,1%.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в понеділок істотним попитом у інвесторів користувалися акції Ferrexpo, що злетіли на 13,2%. Папери Avangard просіли на 8,2%, в той час як MHP - піднялися на 1,6%. Акції нафтогазового сектора продемонстрували змішану динаміку: JKX Oil & Gas (-1,2%), Cadogan Petroleum (+3,9%), Regal Petroleum (+0,3%).