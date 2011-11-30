ФДМУ виставив на продаж 50% держакцій "Закарпаттяобленерго"

Фонд державного майна України оголосив сьогодні, 30 листопада, про початок проведення конкурсу з продажу 50% державного пакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" (номер від 30 листопада).

Початкова ціна запланованого до продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» складе 135 млн. грн.

Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до затверджених урядовим розпорядженням (№1162-р від 2 листопада 2011 р.) конкурсних умов, у конкурсі з продажу пакета акцій «Закарпаттяобленерго» мають право брати участь особи, що здійснюють діяльність з передачі і постачання електроенергії в обсязі не менше 30% обсягів даного ПАТ або протягом трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до затверджених урядом інвестиційних зобов`язань, покупець, зокрема, зобов`язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за куплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (світовими угодами) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів та ін.

Інвестор також зобов`язується розробити проектно-розрахункову документацію на здійснення реконструкції каскаду ГЕС (Оноковської і Ужгородської ГЕС і дериваційного каналу Кам’яниця-Ужгород) до 1 січня 2015 г.; внести інвестиції в розмірі 5 млн. грн. у термін і за напрямками, передбаченими концепцією розвитку товариства тощо.

В цілому конкурсні умови щодо "Закарпатттяобленерго" ідентичні раніше затвердженим Кабінетом міністрів умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпатттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».