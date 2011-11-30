ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювача 45,103% акцій «Західенерго»

Фонд державного майна оголосив конкурс з відбору оцінювача для проведення незалежної оцінки 45,103% держпакету акцій ПАТ "Західенерго", приватизаційний конкурс про продаж якого відбувся 25 листопада поточного року, повідомили УНІАН в прес-службі Фонду.

Конкурс відбудеться 14 грудня поточного року.

Відповідно до оприлюднених умов, плата за оцінку повинна скласти менше 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, під час приватизаційного конкурсу з продажу 45,103% держпакету акцій "Західенерго" єдиний учасник конкурсу - ДТЕК Холдинг Лімітед - запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше від початкової ціни.

Як зазначив представник Фонду державного майна України в ході торгів, оскільки в торгах брав участь усього один учасник, ФДМУ, відповідно до законодавства, прийняв рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати цей пакет за ціною оцінки.

Нагадаємо, ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії "Західенерго" і 25% акцій "Київенерго". Приватизаційний конкурс з "Західенерго" відбувся 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій "Західенерго" склала 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла всього одна заявка - від компанії ДТЕК.