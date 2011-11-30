Лідерами падіння на Українській біржі у вівторок стали ЄМЗ і Стахановський ВБЗ - експерти

Лідерами падіння на Українській біржі у вівторок, 29 листопада, стали акції Єнакіївського металургійного заводу (-4,1%) і Стаханівського вагонобудівного заводу (-2,4%).

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі у вівторок продемонстрував зниження. Акції Єнакіївського металургійного заводу втратили 4,1%, Стахановського вагонобудівного заводу - 2,4%. Папери банківського сектора і гірничо-металургійної галузі просіли менше. Зокрема, «Укрсоцбанк» втратив 1,4%, "Райффайзен Банк Аваль» - 1%, Алчевський меткомбінат - 1,6%, «Азовсталь» - 1,3%, Авдіївський КХЗ - 0,7%.

За інформацією аналітиків, акції «Центренерго» і «Укртелекому» на Українській біржі у вівторок також торгувалися в мінусі, втративши 1,8% і 1,0% за день. Котирування «Мотор Січі» знизилися на 0,8%. «Стирол» (+1,8%) продемонстрував зростання на 6,0% за підсумками двох торгових сесій, в той час як «Укрнафта» додала за день 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 29 листопада, зріс на 0,32% - до 593,64 пункту. Загальний обсяг торгів склав 3 млн. 202 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,08% - до 1545,78 пункту. Загальний обсяг торгів склав 179 млн. 739 тис. грн., з них на терміновому ринку - 106 млн. 946 тис. грн.