Інвесторам не вистачає впевненості в напрямку руху ринків акцій - експерт

На даний момент очевидно, що інвесторам не вистачає впевненості в напрямку руху ринків ризикових активів, і «напівважливі» новинні заголовки грають лише роль тимчасових подразників.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондових біржах аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Зокрема, на його думку, зниження рейтингів банків Сполучених Штатів або незначне поліпшення настроїв споживачів навряд чи можна назвати чимось знаковим або особливим.

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, «фондові індекси США у вівторок, 29 листопада, продовжили зростання всупереч безхарактерній волатильності протягом торгової сесії. Однак індексу S & P 500 так і не вдалося закріпитися на максимальних рівнях дня і подолати опір на рівні 1200 пунктів. Таким чином, результати дня можна вважати негативними, навіть незважаючи на формальне зростання індексів».

З іншого боку, додав аналітик, сьогодні вранці китайський індекс акцій SSE Composite знижувався більш ніж на 3,5% у відповідь на коментарі про збереження стримуючої монетарної політики в 2012 році. В даному випадку це говорить про те, що учасники ринку все ще сподіваються на сильне пом`якшення політики. За аналогією, це означає, що гравці переоцінюють перспективи зростання китайської економіки.

Таким чином, вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, «за день до масової публікації індексів ділового оптимізму PMI ймовірність розчарування інвесторів тим, що вони побачать, зростає. Настрої учасників ринку також погіршуються через зниження ф`ючерсів на індекс S & P 500 від рівня підтримки сьогодні вранці».