Настрої на світових ринках акцій у вівторок були різноспрямованими - експерт

Настрої на світових ринках акцій у вівторок, 29 листопада, були різноспрямованими.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

З одного боку, відзначають аналітики, позитив був пов`язаний з очікуваннями позитивних результатів зустрічі міністрів фінансів країн єврозони, яка розпочалася у вівторок у Брюсселі. Зокрема, очікується, що лідери країн проллють світло на додаткові заходи щодо боротьби з кризою в регіоні.

Крім цього, за словами аналітиків, на настроях інвесторів сприятливо позначилося успішне розміщення держоблігацій Італії. Незважаючи на рекордну прибутковість три- і десятирічних італійських держоблігацій, попит на них був досить високим, і країні вдалося залучити практично весь планований обсяг коштів.

Як повідомляють аналітики, після сильного зниження місяцем раніше, в листопаді індекс довіри споживачів у США показав істотне зростання, що в свою чергу трохи підтримало індекси. Але, водночас, інвестори негативно сприйняли зниження рейтинговим агентством Fitch прогнозу по рейтингу США, а також слабкі дані з індексу цін на житло S & P / Case-Shille в 20 найбільших містах США.

Аналітики підкреслюють, що сьогодні увага інвесторів прикута до результатів зустрічі міністрів фінансів єврозони. Сьогоднішній день досить насичений в плані макроекономічної статистики. Серед найбільш важливих даних варто звернути увагу на дані з безробіття та індексу споживчих цін у єврозоні, а також на індекс незавершених угод із продажу будинків у США та індикатор зайнятості ADP, який стане орієнтиром щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США перед виходом листопадових даних по ринку праці в п`ятницю.