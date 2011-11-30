Експерти: акції українського агросектора на ВФБ у вівторок торгувалися в мінусі

За винятком KSG Agro, всі акції українського агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі у вівторок, 29 листопада, торгувалися в мінусі.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, KSG Agro у вівторок додав 0,6%, Astarta втратила 2,5%, Kernel впав на 1,9%, Industrial Milk Company знизився на 1,9%, Milkiland опустився на 0,5%. Папери виробника акумуляторів WESTA просіли на 2,7% за підсумками торгової сесії. Акції вугледобувних компаній Coal Energy (-2,7%) і Sadovaya Group (-0,6%) також продемонстрували динаміку зниження. Індекс українських акцій WIGUKR у вівторок впав на 1,7%.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі 29 листопада торги паперами нафтогазового сектора закрилися різноспрямовано. Котирування JKX Oil & Gas злетіли на 6,1%, Cadogan Petroleum - додали 1,1%, в той час як Regal Petroleum - впали на 4,7%. Котирування Avangard і MHP зросли на 3,4% і 1,4% відповідно. Папери гірничорудної компанії Ferrexpo (-3,2%) коректувалися вчора після зростання в 13,2% під час попередньої торгової сесії.