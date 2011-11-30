Український фондовий ринок сьогодні виріс

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 30 листопада, виріс на 1,10% - до 600,18 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 115 млн. 388 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 2,36% - до 1582,23 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 195 млн. 557 тис. грн., із них на терміновому ринку - 128 млн. 362 тис. грн.