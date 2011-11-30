Уряд розраховує отримати від приватизації в 2011-2014 рр. 50-70 млрд. грн.

Уряд України розраховує отримати до Державного бюджету від приватизації державного майна в 2011-2014 роках 50-70 млрд. грн.

Про це йдеться в законопроекті "Про Державну програму приватизації" на 2011-2014 роки, який Кабінет міністрів подав до Верховної Ради.

Документі зареєстровано у ВР 29 листопада під № 9509.

"Прогнозний обсяг надходжень протягом дії Програми до Державного бюджету України коштів від продажу й управління державним майном становить 50-70 млрд. гривень", - йдеться в законопроекті.

Також, згідно з документом, у результаті приватизації в зазначений термін очікується зменшення частки державного сектора в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Державним бюджетом України на 2011 р., план надходжень від приватизації держмайна встановлено на рівні 10 млрд. грн. При цьому в січні-вересні ц.р. надходження від приватизації становили 11 млрд. 1 млн. грн. - 110% плану, передбаченого на цей рік.