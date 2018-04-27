Новини з Європи та США знову надихають інвесторів

Кінець місяця на фондових ринках позначився значним поліпшенням настроїв інвесторів. Причиною цьому стали чергові заходи керівництва єврозони з порятунку ситуації в регіоні, а також оптимістичні дані в економіці США. Ці два чинники трохи заспокоїли інвесторів щодо фінансової кризи в Європі і знизили їхні побоювання щодо стану світової економіки.

Як вважають аналітики інвестиційної групи «Сократ», «рятувальним колом» для інвесторів 25 листопада стали заяви європейських лідерів про готовність всіляко підтримувати стабільність фінансової системи Євросоюзу. Ці заяви дозволили більшості фондових майданчиків вийти на позитивну територію.

Варто відзначити, що напередодні флагман світових ринків ризикових активів - ринок США протягом декількох торгових сесій демонстрував значне падіння, що, природно, добряче зіпсувало настрої гравців. Проте, за словами аналітика компанії Astrum Investment Management Павла Ілляшенка, фондовим індексам США 28 листопада вдалося додати від 2,5% до 3,5%, а ф`ючерси на індекс S & P 500 досягли позначки 1200 пунктів, майже відігравши втрати попередніх чотирьох сесій всього за один день. На його думку, «удвічі цікаво, що основний драйвер зростання - те, що спекуляції на тему співпраці Італії та МВФ не підтвердилися. У результаті в рукаві оптимістів залишилося лише два козирі: зростання роздрібних продажів у Сполучених Штатах і бажання ринку скоректуватися вгору після тривалого зниження напередодні».

Цікаво, що настільки стрімкий зліт американського ринку протягом однієї сесії відбувся в основному на одній макроновині зі США, причому всупереч іншим неоптимістичним даним. Це свідчить про те, що, мабуть, не все так погано у світовій економіці, як стверджують песимісти.

Як зазначає П.Ілляшенко, рейтингове агентство Fitch знизило прогноз рейтингу США, виправдавши свої дії зниженням впевненості в тому, що американські політики здатні вирішувати серйозні проблеми. Однак, як і у випадку з чутками щодо Італії та МВФ, учасники ринку вважали за краще проігнорувати можливий негатив, сконцентрувавши увагу на позитивній стороні аргументів. Також цікавим стало повідомлення японського банку Nomura про скорочення володіння європейськими борговими активами на 75%, зокрема, італійськими - на 83%.

В останні дні листопада не відставали від світових ринків і вітчизняні фондові майданчики. Зокрема, 28 листопада істотно зросли в ціні всі акції індексного кошика Української біржі, повідомляють аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital. Індекс Української біржі в цей день додав 2,8%, при цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 4,6 млн. доларів. Лідерами зростання стали папери Єнакіївського метзаводу, які піднялися на 7,8%. При цьому ціна «Укрнафти» (+2,2%) зросла на 17,5% за підсумками чотирьох торгових сесій.

Настільки ж добре виглядали 28 листопада й інші ринки. За інформацією аналітиків ІГ «Сократ», біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону завершили торгову сесію в зеленій зоні. Провідні європейські також зросли. Позитивні настрої інвесторів були пов`язані з майбутньою зустріччю міністрів фінансів країн єврозони.

Але все ж ситуація в світі на даний момент не сприяє беззастережному оптимізму. Негативно налаштовані гравці, безсумнівно, мають зараз чимало аргументів на захист своєї позиції. Як відзначають аналітики ІГ «Сократ», настрої на світових ринку 29 листопада були різноспрямованими. З одного боку, позитив був пов`язаний з очікуваннями позитивних результатів зустрічі міністрів фінансів країн єврозони, яка розпочалася у вівторок у Брюсселі. Зокрема, очікувалося, що лідери країн проллють світло на додаткові заходи щодо боротьби з кризою в регіоні. Крім цього, на настроях інвесторів сприятливо позначилося успішне розміщення держоблігацій Італії.

Аналітики ІГ «Сократ» також повідомляють, що після сильного зниження місяцем раніше, в листопаді індекс довіри споживачів у США показав істотне зростання, що в свою чергу трохи підтримало фондові індекси 29 листопада. Але, водночас, інвестори негативно сприйняли зниження рейтинговим агентством Fitch прогнозу по рейтингу США, а також слабкі дані з індексу цін на житло S & P / Case-Shille в 20 найбільших містах США.

Отже, зростання ринків цінних паперів в останні дні відбувався на фоні лише незначної переваги на користь оптимістів, і який-небудь негативний новинний «сюрприз» здатний поповнити ряди їхніх опонентів.

П.Ілляшенко пояснив поточну ситуацію на фондових біржах таким чином. На його думку, «зараз очевидно, що інвесторам не вистачає впевненості в напрямку руху ринків ризикових активів, і «напівважливі» новинні заголовки грають лише роль тимчасових подразників. Зокрема, зниження рейтингів банків Сполучених Штатів або незначне поліпшення настроїв споживачів навряд чи можна назвати чимось знаковим або особливим».

Як зазначає П.Ілляшенко, фондові індекси США 29 листопада продовжили зростання всупереч безхарактерній волатильності протягом торгової сесії. Однак індексу S & P 500 так і не вдалося закріпитися на максимальних рівнях дня і подолати опір на рівні 1200 пунктів. Таким чином, результати дня можна вважати негативними, навіть незважаючи на формальне зростання індексів.

Незважаючи ні на що, позитивні новини із США в останній день місяця переважили негативну інформацію, в результаті чого ринки акцій завершили листопад на підйомі. Зокрема, український фондовий ринок 30 листопада продемонстрував відчутне зростання. Індекс ПФТС за підсумками торгів зріс на 1,10%. Індекс Української біржі додав ще більше - 2,36%.

Аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик повідомила, що на вітчизняному фондовому ринку 30 листопада переважали купівельні настрої завдяки позитивним новинам зі США.

За її словами, відкриття торгів на Українській біржі в цей день пройшло на помірно-песимістичній ноті на тлі слабкого старту європейських і російських ринків. Загалом новинний фон, що сформувався до початку торгового дня, можна охарактеризувати як суперечливий. З одного боку зустріч міністрів фінансів країн єврозони пройшла далеко не безрезультатно. Єврогрупа схвалила виділення Греції чергового кредитного траншу в розмірі 8 млрд. євро і погодила транш фінансової підтримки Ірландії на 8,5 млрд. євро. Також було прийнято рішення про збільшення обсягу EFSF, але менш ніж до 1 трлн. євро, як очікувалося раніше. З іншого боку, гравці дуже негативно зустріли повідомлення про зниження кредитних рейтингів 37 провідних американських банків.

Як повідомила аналітик, до обіду ситуація на фондових біржах покращилася: індекси Старого світу вийшли на позитивну територію, а за ними в плюсі зміг закріпитися індекс Української біржі. У другій половині дня інвесторів очікувало відразу декілька приємних сюрпризів. ФРС США спільно з ЦБ Канади, Великобританії, Японії і Швейцарії, а також з ЄЦБ домовилися про зниження процентної ставки за доларовими свопами на 50 базисних пунктів.

Я.Лаврик пояснила, що таким чином американський регулятор має намір допомогти європейському регіону в боротьбі з кризою. Доступ європейських банків до доларової ліквідності помітно скоротився після посилення боргових проблем. Зниження ставки за свопами зробить доларове фінансування доступнішим. Як очікує Федеральний резерв, зростання ліквідності в банківській системі дозволить знизити напругу на фінансових ринках і в кінцевому підсумку допоможе економічному зростанню в Європі.

На думку аналітика, другою подією, яка потішила інвесторів в останній день листопада і змогла закріпити оптимізм на ринку, став вихід статистики щодо американському ринку праці. Згідно з даними компанії ADP, зайнятість в США в листопаді зросла на 206 тис. проти очікуваного підвищення на 130 тис. Звіт ADP традиційно публікується перед виходом офіційної статистики із зайнятості в американській економіці і дозволяє інвесторам припустити, чого варто очікувати від Мінпраці США.

Як підкреслила Я.Лаврик, останнім часом на американському ринку праці спостерігаються позитивні зрушення: у жовтні рівень безробіття несподівано впав до 9%, а первинні заявки на допомогу з безробіття вже який тиждень поспіль знаходяться нижче психологічно важливого рівня в 400 тис. Опубліковані пізніше дані щодо індексу ділової активності Чикаго PMI і індексу підписаних, але не оплачених договорів із продажу існуючих будинків у США також свідчили про позитивні зміни в американській економіці та перевершили прогнози експертів.

Повернімося до вітчизняного ринку, який у листопаді виявився на висоті і обігнав своїх закордонних колег. За інформацією начальника аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олени Євдоченко, індекс UX за підсумками листопада зріс на 9,2% до 1582,23 пункту. Вона підкреслила, що в той час як у жовтні вітчизняний ринок акцій проігнорував зростання світових фондових індикаторів, листопад він завершує зростанням. Світові фондові майданчики, навпаки, завершили цей місяць невеликим зниженням. Європейські та американські фондові індикатори в листопаді втратили в середньому на 1,06% і 1,85% відповідно. Російський ММВБ залишився фактично без змін, додавши за підсумками місяця всього 0,07%.

За словами О.Євдоченко, "останній день місяця особливо виділився, відзначившись небувалим потоком позитивних новин, які призвели до зростання світових фондових майданчиків, у тому числі й українських. Досить приємною і несподіваною новиною для учасників торгів стало рішення Народного Банку Китаю, вперше майже за три роки скоротити резервні вимоги до комерційних банків на 50 базисних пунктів». Криза, що охопила Європу та США, сприяє скороченню замовлень на підприємства Китаю і зниженню зростання прибутку промислових компаній. Таким чином, дії Центробанку Китаю спрямовані на стимулювання економічної активності в країні, щоб не допустити істотного зниження темпів зростання ВВП в майбутньому.

Як пояснила О.Євдоченко, для України можливе уповільнення темпів зростання китайської економіки буде означати скорочення експортних операцій з Китаєм, особливо це торкнеться металургів. За даними Державної служби статистики України, питома вага Китаю в експортному товарообігу України з країнами Азії в 2010-2011 рр.. складає близько 6,8%. У разі уповільнення темпів зростання китайської економіки експорт українських товарів до Китаю може скоротитися до рівня 2008 року - до 5,4%. «Таким чином, на тлі зниження економічної активності у світі, ризики уповільнення темпів зростання української економіки достатньо великі», - резюмує аналітик.

Крім того, відзначила О.Євдоченко, світові фондові майданчики 30 листопада відреагували вибуховим зростанням на нові скоординовані заходи підтримки фінансового сектора, оголошені шістьма провідними ЦБ світу - США, Японії, Канади, Великобританії, Швейцарії та ЄС.

З вищесказаного випливає, що ринки цінних паперів завершили листопад на значному позитиві. Два основних страхи інвесторів - світова економіка і фінанси єврозони - несподівано постали в помітно кращому, ніж вважалося, світлі. Цілий масив позитивних макроданих зі США надихнув ринки. У свою чергу, Європа зробила ще один крок до подолання боргової кризи. Крім цього, фінансові регулятори ЄС і США об`єднали зусилля з підтримки фінансової системи. Їх підтримав Китай, хоч і через інші причини.

Як результат, зараз з`явилися вагомі підстави сподіватися, що довгоочікуваний розворот тренду ринків в «плюс» нарешті настав. Хоча однозначно стверджувати ще рано.

За словами О.Євдоченко, «будемо вважати, що поточне зростання на світових фондових майданчиках продовжиться і в грудні, який в основної маси інвесторів асоціюється з різдвяним ралі»...

На цьому поки й зупинимося.

Володимир Оранський (УНІАН)