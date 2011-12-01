Акції банківського сектора на Українській біржі у середу були лідерами росту - експерти

Акції банківського сектора на Українській біржі у середу, 30 листопада, були лідерами росту.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок 30 листопада продемонстрував значний ріст котирувань. "Райффайзен банк Аваль" на Українській біржі додав 8,2%, "Укрсоцбанк" - 4,7%. Папери гірничо-металургійного сектора також продемонстрували сильні результати. Алчевський меткомбінат піднявся на 5,1%, Авдєєвський КХЗ - на 2,7%, Єнакіївський метзавод - 2,4%, "Азовсталь" - 1,8%.

За інформацією аналітиків, акції "Центренерго" і "Укртелекому" на Українській біржі у середу виросли на 3,0% і 2,2% відповідно. Котирування "Укрнафти" піднялися всього на 0,6%. Акції машинобудівного сектора продемонстрували змішану динаміку: котирування "Мотор Січі" піднялися на 1,8%, тоді як Стаханівського вагонобудівного заводу - знизилися на незначні 0,3%.Папери "Стіролу" (- 0,6%) торгувалися в мінусі.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 30 листопада, виріс на 1,10% - до 600,18 пункту. Загальний об'єм торгів склав 115 млн. 388 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 2,36% - до 1582,23 пункту. Загальний об'єм торгів склав 195 млн. 557 тис. грн., з них на терміновому ринку - 128 млн. 362 тис. грн.