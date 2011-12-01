Українські акції на ВФБ у середу значно виросли в ціні - експерти

Українські акції на Варшавській фондовій біржі у середу, 30 листопада, значно виросли в ціні.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс WIGUKR у середу виріс на 4,1%. Найбільший попит у інвесторів мали акції агрокомпаній Agroton і Kernel, які піднялися на вражаючі 9,8% і 6,2% відповідно. За винятком KSG Agro (- 1,5%), акції інших компаній агропромислового сектора також торгувалися в плюсі. Astarta додала 1,9%, Industrial Milk Company - 1,9%. Акції Sadovaya Group (- 0,9%) коригувалися, тоді як Coal Energy - додали 3,4%. Папери виробника акумуляторів WESTA (- 1,8%) закрилися в червоній зоні.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у середу лідерами росту були акції гірничорудної компанії Ferrexpo (+6,1%) після падіння на 3,2% за підсумками попередньої торгової сесії. Папери нафтогазового сектора закрилися різнонаправлено. JKX Oil & Gas і Cadogan Petroleum додали 4,9% і 2,6%, тоді як Regal Petroleum (- 1,4%) продемонстрував протилежну динаміку.