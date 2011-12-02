Український фондовий ринок показав незначний ріст котирувань - експерти

Український фондовий ринок у четвер, 1 грудня, продемонстрував незначний ріст котирувань.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Української біржі у четвер піднявся на 0,6%, при цьому загальний об'єм торгів акціями на біржі склав 5,9 млн. доларів. Лідерами росту стали папери "Укртелекому" (+2,1%). Акції генеруючої компанії "Центренерго" у четвер виросли на 1,6%, а за підсумками двох торгових днів додали 4,7%.

За інформацією аналітиків, папери банківського сектора на Українській біржі у четвер також торгувалися в плюсі. "Укрсоцбанк" додав 1,5%, "Райффайзен Банк Аваль" - 0,1%. Акції компаній гірничо-металургійного сектора продемонстрували змішану динаміку. Алчевський меткомбінат виріс на 1,4%, Єнакіївський метзавод знизився на 3,6%, "Азовсталь" втратила 0,7%, Авдєєвський КХЗ опустився на 0,5%.

Аналітики повідомляють, що торги акціями нафтовидобувної компанії "Укрнафта" (- 1,3%) на Українській біржі у четвер закрилися в червоній зоні. Папери "Мотор Січі" просіли на 0,5%, тоді як котирування Стаханівського вагонобудівного заводу додали всього 0,1%.