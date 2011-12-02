Ймовірність росту фондових ринків протягом 1-2 місяців доволі висока - експерт

Опубліковані у четвер, 1 грудня, дані говорять про те, що ймовірність продовження росту вартості ризикових активів впродовж 1-2 місяців залишається досить високою.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

По-перше, підкреслив він, "економіка Сполучених Штатів почуває себе краще за очікування ринку. По-друге, економіка Китаю, очевидно, досягла бажаного уповільнення (з точки зору Народного банку), що відкриває дорогу до помірного пом'якшення економічної політики".

Як повідомив П. ІЛЬЯШЕНКО, ринкам ризикових активів у четвер вдалося утриматися на високих рівнях, досягнутих днем раніше. Результати американських фондових індексів були в діапазоні від - 0,2% до +0,2%, а вартість сировинних товарів зазнала лише незначного зниження. Водночас, інвестори не відреагували купівлею на переважно хороші економічні дані, проте після сильного росту така поведінка гравців недивна.

Що ж до змісту економічних новин, зазначив аналітик, то індекси ділової активності PMI вказали на пожвавлення американської економіки, з одного боку, але також і вказали на погіршення кондицій в європейських країнах. При цьому очікування американських менеджерів щодо росту зайнятості на їх підприємствах дещо погіршилися.

За інформацією П. ІЛЬЯШЕНКА, сьогодні вранці ф'ючерси на індекс S&P 500 демонстрували помірний ріст, що сформувало помірно-позитивний зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій.