Статистика зі США в четвер була суперечливою - експерти

Статистика, що вийшла в четвер у США, була суперечливою.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

З одного боку, повідомляють аналітики, слабкі дані з ринку праці, які засвідчили зростання кількості первинних звернень за допомогою з безробіття до 402 тис., погіршили настрою інвесторів в другій половині дня в четвер. Але, в той же час, негатив від цієї новини був трохи компенсований сильним значенням індексу економічних умов у виробничій сфері ISM. Також серед негативних статистичних даних четверга було зниження індексу ділової активності NBS в Китаї до 49 пунктів. Індекси ділової активності в промисловості по єврозоні та Німеччині збіглися з очікуваннями ринку.

Як відзначають аналітики, торгова сесія на Українській біржі в четвер, 1 грудня, проходила на позитивній території. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі зріс на 0,6% до 1591,73 пункту, а індекс ПФТС - на 0,92% до 605,68 пункту. Інвестори продовжували відігравати вчорашні позитивні новини про початок пом`якшення монетарної політики в КНР, а також про зниження процентних ставок за доларовими свопами на 50 базисних пунктів центральними банками провідних економік світу. Успішне розміщення французьких та іспанських держоблігацій також стало позитивним сигналом для ринку.

На думку аналітиків, сьогодні зі статистики варто звернути увагу на індекс цін виробників по єврозоні, а також на листопадові дані щодо ринку праці США.

Докладніше про ситуацію на фондових ринках читайте в публікації "Новини з Європи та США знову надихають інвесторів" на сайті "УНІАН ЕКОНОМІКА".