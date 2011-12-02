Папери українських агрокомпаній на ВФБ в четвер торгувалися різноспрямовано - експерт

Цінні папери українського агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі в четвер, 1 грудня, торгувалися різноспрямовано.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, Agroton (+4,6%), IMC (+3,8%), Industrial Milk Company (+0,9%) і Milkiland (+0,5%) зросли в ціні. Водночас, KSG Agro (-2,1%), Astarta (-0,1%) коректувалися. Лідерами падіння на Варшавській фондовій біржі в четвер стали акції виробника акумуляторів WESTA (-7,0%). Торги паперами вугледобувної компанії Sadovaya Group закрилися падінням котирувань на 0,6%. У результаті індекс українських акцій WIGUKR у четвер піднявся на 0,5%.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі 1 грудня нафтогазові компанії JKX Oil & Gas (-6,3%) і Cadogan Petroleum (CAD LN -5,0%) продемонстрували значне зниження котирувань. У свою чергу, Regal Petroleum зріс в ціні на 2,5%. Акції виробника курятини MHP злетіли на 6% за підсумками торгової сесії. Котирування гірничорудної компанії Ferrexpo втратили 1,2%. Ціна паперів Avangard не змінилася.