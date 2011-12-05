Ключовою подією тижня стане нова спроба подолати європейську кризу - експерт

Ключовою подією поточного тижня повинна стати нова спроба європейських чиновників створити умови для подолання європейської боргової і суверенної кризи, а також кризи довіри.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Проте, зазначив він, "євросаміт - це справи другої половини тижня, сьогодні інвестори позитивно оцінюють італійський план скорочення дефіциту бюджету, який сьогодні буде представлений в законодавчому органі". Також сьогодні лідери Німеччини і Франції повинні обговорювати контури угоди, з якою вони вийдуть на зустріч у четвер, 8 грудня.

За словами П. ІЛЬЯШЕНКА, "сьогодні вранці ріст ф'ючерсів на індекс S&P 500 вказує на високу ймовірність продовження позитивної тенденції на ринках ризикових активів, навіть незважаючи на феноменальні досягнення минулого тижня". Водночас, слід розуміти, що на тлі сильних інформаційних приводів і перекупленості, яка утворилася на ринках акцій, чекати від фондових індексів повторення результату минулого тижня впродовж подальших п'яти торгових сесій не варто.

Аналітик вважає, що "враховуючи ріст ф'ючерсів на індекс S&P 500, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій можна назвати помірно позитивним". У той же час, це має бути непроста торгова сесія і учасникам ринку ще тільки доведеться здолати прагнення зафіксувати прибуток.