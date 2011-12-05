Експерти: індекс Української біржі минулого тижня виріс на 5,6%

Індекс Української біржі за підсумками минулого торгового тижня виріс на 5,6%.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок у п'ятницю, 2 грудня, продемонстрував ріст котирувань. Індекс Української біржі виріс на 0,9%, при цьому загальний об'єм торгів склав 5,0 млн. доларів. "Укрнафта" і "Укртелеком" додали 2,4% і 2,1% відповідно. Акції генеруючої компанії "Центренерго" (+1,0%) продемонстрували стабільну динаміку, додавши 5,7% за три торгові дні.

За словами аналітиків, акції металургійних компаній на Українській біржі у п'ятницю відновлювали втрати попередньої торгової сесії. "Азовсталь" додала 2,0%, Алчевський меткомбінат - 0,4%, Єнакіївський метзавод - 0,3%. Папери банків і компаній машинобудівного сектора торгувалися в плюсі. Котирування "Укрсоцбанку" виросли на 0,9%, "Райффайзен Банку Аваль" - на 0,5%, "Мотор Січі" - на 0,9%, Стаханівського ВБЗ - на 0,6%. Вартість паперів Авдєєвського КХЗ (+0,01%) практично не змінилася. Акції "Стіролу" просіли на 0,6%.