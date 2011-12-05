Акції українського агросектора на ВФБ у п’ятницю показали ріст котирувань - експерти

Практично усі акції українського агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі у п'ятницю, 2 грудня, продемонстрували ріст котирувань.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, Agroton додав 4,8%, Industrial Milk Company - 3,0%, KSG Agro - 2,6%, Kernel - 1,3%, Milkiland - 0,5%. Папери добувних компаній Coal Energy і Sadovaya Group виросли на 1,1% і 0,6% відповідно. Акції виробника акумуляторів WESTA впали на 10,5%. Індекс українських акцій WIGUKR додав 0,8%.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі у п'ятницю акції нафтогазового сектора закрилися різнонаправлено. Котирування JKX Oil & Gas піднялися на 2,4%, тоді як Regal Petroleum (- 1,4%) і Cadogan Petroleum (- 0,8%) коригувалися. Акції агрокомпанії Avangard впали на 3,5%, тоді як торги паперами MHP закрилися ростом котирувань на 2,9%.