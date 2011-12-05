Експерти: цей тиждень зможе пролити світло на майбутні реформи в ЄС

Цей тиждень зможе пролити світло на майбутні реформи в Європейському Союзі, оскільки відбудеться зустріч Ангели МЕРКЕЛЬ і Ніколя САРКОЗІ, а також саміт ЄС і засідання ЄЦБ.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, інвестори сподіваються на швидкий прогрес лідерів країн Єврозони у виробленні нових механізмів з боротьби з кризою в регіоні.

Як повідомляють аналітики, увага інвесторів у п'ятницю, 2 грудня, була сфокусована на листопадових даних щодо ринку праці США. Дані щодо зайнятості в несільскогосподарському секторі від агентства ADP, що вийшли в середу, були оптимістичні, і тому інвестори чекали, що п'ятничні дані також будуть сильними. За словами аналітиків, у результаті опублікована статистика більшою мірою була позитивною, що позначилося у підвищенні індексів. Так, число зайнятих в несільскогосподарському секторі США країни збільшилося на 120 тис. Це значення було дещо нижчим від очікувань ринку, проте у листопаді рівень безробіття знизився до 8,6% - найнижчого значення з березня 2009 року. Окрім цього, ринок позитивно сприйняв новину про те, що G20 висловила готовність надати понад 200 млрд. євро для допомоги проблемним країнам єврозони.

Аналітики зазначають, що торги на українських фондових майданчиках завершилися ростом індексів. Індекс Української біржі виріс на 0,92% до 1606,34 пункту, а індекс ПФТС піднявся на 1,12%, до 612,47 пункту. Серед підприємств індексного кошику Української біржі лідерами росту стали акції "Укрнафти" (+2,37%) і "Укртелекому" (+2,12%). У той же час, дещо гірше за ринок завершили торги акції "Стіролу" (- 0,58%).

За інформацією аналітиків, серед найбільш важливої статистики, яка вийде сьогодні, варто казати про вихід даних щодо індексу довіри інвесторів і роздрібних продаж у єврозоні, а також дані про виробничі замовлення та індекс ділової активності у сфері послуг у США.