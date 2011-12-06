Глобальні ринки акцій у понеділок закрилися зростанням - експерт

Глобальні ринки акцій у понеділок, 5 грудня, закрилися зростанням.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Водночас, підкреслив він, «американським індексам не вдалося закріпитися на максимальних рівнях дня. Прийнято вважати, що локальна зміна настроїв гравців була спровокована рішенням агентства S & P поставити суверенні рейтинги Франції та Німеччини на перегляд з негативним прогнозом.

Однак при цьому варто враховувати, що здивування повинні викликати не дії рейтингового агентства, а, скоріше, тривала бездіяльність. Адже якщо єврочиновники ось вже протягом декількох місяців дозволяють собі говорити про можливу зміну формату єврозони, ні про які високі рейтинги для Франції та Німеччини не може бути й мови».

«Чи може змінити хоч щось рішення Standard and Poor` s? Це малоймовірно. Більше того, ми вважаємо: для того, аби єврочиновникам вдалося перекреслити позитивний ефект економічних сюрпризів зі США, їм доведеться зробити щось "надприродно недобре". Наприклад, продемонструвати агресивну незгоду один з одним через дріб`язкові приводи», - вважає аналітик.

На думку П.ІЛЛЯШЕНКА, розворот ринків акцій вниз у другій половині торговельної сесії понеділка є наслідком перекупленності на ринках ризикових активів після сильного зростання минулого тижня і закономірного бажання гравців зафіксувати прибуток.

Проте, зазначив аналітик, втрата імпульсу зростання фондовими індексами Сполучених Штатів сьогодні вранці призводить до негативних наслідків. Зокрема, ф`ючерси на індекс S & P 500 знижуються в межах 0,5%, а новозеландський долар виходить вниз з чотириденної консолідації. З позитивної сторони, ф`ючерси на долар і зобов`язання США не демонструють сильного зростання.

Таким чином, вважає аналітик, «зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався помірно негативний. Проте учасникам ринку варто тримати в голові дві протилежні думки. По-перше, поточний тиждень повинен бути гіршим для покупців, ніж попередній. По-друге, незважаючи на новинні заголовки, інвесторам варто очікувати зростання вартості ризикових активів в перспективі 1-2 місяців».