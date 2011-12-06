Конструктивні рішення європейських лідерів зараз значно важливіші, ніж зниження рейтингів - експерт

Конструктивні рішення з боку європейських лідерів нині куди важливіші, ніж масове зниження кредитних рейтингів європейських держав, що, по суті, кардинально все одно нічого не змінить на борговому ринку єврозони.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи "УНІВЕР" Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, "нині інвестори в очікуванні підсумків майбутнього саміту Євросоюзу, який пройде у п'ятницю, 9 грудня".

Як повідомила О.ЄВДОЧЕНКО, сьогодні, 6 грудня, вітчизняний фондовий ринок був під тиском зовнішнього негативу. До 15.00 індекс UX втратив трохи більше 1%, опустившись до позначки 1604 пункти. "Не виключено, що рух вниз найближчими днями може бути продовжений, до того як стануть відомі результати саміту ЄС. Вітчизняний фондовий індикатор може протестувати важливий рівень підтримки, позначку в 1540 пунктів - рівень 50-ти денний ковзаючої середньої", - прогнозує аналітик.

О. ЄВДОЧЕНКО зазначила, що після вчорашнього закриття торгів в Америці агентство S&P помістило рейтинги 15 з 17 країн єврозони в список на перегляд у бік пониження, заявивши, що перегляд може бути завершений за підсумками саміту ЄС 9 грудня. "Безумовно, це нервує інвесторів, примушуючи їх позбавлятися від ризикованих активів. Проте, лідери Німеччини твердо заявили про узгодження спільної програми, яка передбачає посилення фіскальних правил в Європі", - підкреслила аналітик.