Лідерами росту на Українській біржі в понеділок стали акції ЄМЗ - експерти

Лідерами росту на Українській біржі в понеділок, 5 грудня, стали акції Єнакіївського металургійного заводу (ЄМЗ).

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок продемонстрував у понеділок ріст котирувань. Індекс Української біржі піднявся на 1,0%, при цьому загальний об'єм торгів акціями на біржі склав 2,4 млн. доларів. Папери лідера росту - Єнакіївського метзаводу - додали в ціні 7,4%. Акції "Укрнафти" і "Укртелекому" злетіли в понеділок на 4,7% і 2,1% відповідно. Котирування "Центренерго" (+2,9%) піднялися на 7,7% за чотири торгові дні.

За словами аналітиків, акції гірничо-металургійного сектора на Українській біржі в понеділок також виросли в ціні. Так, "Азовсталь" додала 2,5%, Алчевський меткомбінат - 1,2%, Авдєєвський КХЗ - 0,6%. Папери "Мотор Січі" піднялися на 2,0%, тоді як акції Стаханівського вагонобудівного заводу виросли всього на 0,6%. Торги акціями банків також закрилися ростом котирувань. "Райффайзен Банк Аваль" піднявся на 1,4%, "Укрсоцбанк" - 0,3%. Тільки "Стірол" торгувався проти тренду, опустившись на 1,4% за підсумками торгової сесії.