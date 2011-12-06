Янукович підписав закон про спрощення видачі сертифіката оцінщика

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі шлави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 15 листопада.

Законом планується з з переліку документів, які передбачені для видачі сертифіката оціночної діяльності, вилучити норму про те, що має бути нотаріально посвідчена копія кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які перебувають у штатному складі суб’єкта господарювання.

Тобто, передбачено спрощення процедури надання Фонду державного майна України адміністративної послуги з видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.