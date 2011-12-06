Експерти: акції українського агросектору на ВФБ показали різноспрямовану динаміку

Цінні папери українського агропромислового сектору на Варшавській фондовій біржі в понеділок, 5 грудня, продемонстрували різноспрямовану динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, Astarta виросла в ціні на 5,8%, KSG Agro - на 2,1%, Agroton - на 1,7%. У той же час, Industrial Milk Company втратив 4,1%, Kernel - 3,1%, Milkiland - 2,3%. Акції виробника акумуляторів WESTA впали на значні 10,6%. Папери вугледобувної компанії Coal Energy і Sadovaya Group опустилися на 2,2% і 0,5% відповідно. Індекс українських акцій WIGUKR за підсумками сесії додав 0,9%.

Як зазначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі в понеділок торги акціями агрокомпанії Avangard закрилися падінням котирувань на 6,6%. Папери компанії Ferrexpo (+4,6%) були лідерами росту. Акції нафтогазових компаній JKX Oil & Gas і Cadogan Petroleum виросли в ціні на 3,3% і 3,0% відповідно.