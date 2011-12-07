На вчорашньому аукціоні з розміщення ОВДП не продали жодної заявки

На проведеному вчора, 6 грудня, Міністерством фінансів України черговому аукціоні з розміщення ОВДП не було подано жодної заявки.

Про це повідомили УНІАН в інвестиційній компанії Dragon Capital.

Мінфін пропонував чотири стандартні серії облігацій з датою погашення 29 лютого 2012, 5 вересня 2012 р., 31 липня 2013 і 16 листопада 2016 р., а також облігації з валютним хедж з терміном обігу три, п`ять і десять років.

За словами фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія ФУРСИ, "ринок не повірив у зростання ліквідності. На аукціоні не було подано жодної заявки як за стандартними облігаціями, так і за індексними паперами".