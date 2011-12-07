Кількість песимістів на українському ринку акцій знову перевищила кількість оптимістів - експерт

Кількість песимістів на українському ринку акцій у вівторок, 7 грудня, знову перевищила кількість оптимістів.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, в результаті протягом торгової сесії 7 грудня індекс UX змінив орієнтир, пішовши за розпродажами на російському ринку акцій. У результаті вийшло, як і в першій половині жовтня: незважаючи на зростання глобальних ринків, український закінчив свою торговельну сесію досить сильним зниженням.

При цьому, вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, «хороша новина полягає в тому, що перешкоди, створювані російським ринком акцій, за своєю природою не можуть довгостроково впливати на динаміку нашого ринку. Як і в середині осені 2010 і 2011 років, українським гравцям варто продовжувати орієнтуватися на події на світових майданчиках. Динаміку російського ринку слід враховувати з позиції ризик-менеджменту».

За інформацією аналітика, сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 оновлювали свій локальний максимум, знову намагаючись закріпитися вище рівня 1260 пунктів. «Серед новинних заголовків домінує «ринки зростають завдяки надіям на євросаміт», що можна інтерпретувати як «поки нічого нового і важливого не відбулося, але попереду нас чекає ряд цікавих подій», - зазначив аналітик.