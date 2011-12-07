Лідерами падіння на Українській біржі у вівторок стали акції ГМК - експерти

Лідерами падіння на Українській біржі у вівторок, 6 грудня, стали акції гірничо-металургійного сектора.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, український фондовий ринок у вівторок продемонстрував зниження котирувань. Індекс Української біржі впав на 2,0%, при цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 4,2 млн. доларів. Алчевський меткобінат втратив 3,6%, Авдіївський КХЗ - 3,0%), «Азовсталь» - 2,8%. Винятком у гірничо-металургійному секторі стали лише акції Єнакіївського метзаводу (+2,2%), які зросли на 9,8% за підсумками трьох торгових сесій.

За інформацією аналітиків, акції «Стиролу» (-3,1%) на Українській біржі у вівторок торгувалися в мінусі, втративши 4,5% за три сесії. Папери «Райффайзен Банку Аваль» і «Укрсоцбанку» також коректувалися, втративши за день 2,9% і 2,8% відповідно. Акції машинобудівного сектора закрилися в червоній зоні. «Мотор Січ» впала на 2,5%, Стахановський ВСЗ - на 1,3%.

Аналітики повідомляють, що торги паперами телекомунікаційної компанії «Укртелеком» на Українській біржі у вівторок закрилися падінням котирувань на 1,5% після зростання в 2,1% за підсумками попередньої торгової сесії. Проте, котирування «Укрнафти» зросли на значні 3,4%.