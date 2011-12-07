Українські акції на ВФБ продемонстрували змішану динаміку - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, у вівторок продемонстрували змішану динаміку.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс WIGUKR у вівторок, 6 грудня, піднявся на 0,9%. Лідерами зростання були акції вугледобувної компанії Sadovaya Group (+9,2%), у той час як папери Coal Energy (+1,1%) продемонстрували менш вражаючі результати. Практично всі папери агропромислового сектора торгувалися в мінусі: Kernel (+2,2%), Agroton (-3,4%), Industrial Milk Company (-1,6%), KSG Agro (-1,5%), Milkiland ( -1,4%), Astarta (-1,2%). Торги паперами виробника акумуляторів WESTA (-3,4%) знову закрилися падінням котирувань.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у вівторок акції агрокомпанії Avangard втратили 5,4%. Папери нафтогазового сектора торгувалися різноспрямовано: JKX Oil & Gas (-2,9%) і Cadogan Petroleum (-2,9%) розпродавалися, в той час як Regal Petroleum додав 2,2%. Папери гірничорудної компанії Ferrexpo просіли на незначні 1,1%, в той час як ціна акцій MHP не змінилася.