Експерти: світові фондові майданчики минулого тижня почали передноворічне ралі

Світові фондові майданчики на минулому тижні почали традиційне передноворічне ралі.

Про це йдеться в аналітичному огляді «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ).

Як відзначають аналітики, протягом останніх тижнів року на ринках акцій зазвичай починають домінувати «бичачі» настрої та відбувається зростання котирувань. У цей період торговці намагаються збільшити річну прибутковість своїх портфелів або хоча б мінімізувати втрати.

За словами аналітиків, минулого тижня формуванню висхідного тренду на ринках сприяв позитивний новинний потік. Євросоюз ще чіткіше позначив свою готовність почати довгостроковий процес щодо формування загальноєвропейської фіскальної політики. Статистичні дані з безробіття в США, опубліковані у п`ятницю, 2 грудня, перевершили всі найкращі очікування. Рівень безробіття в листопаді знизився до 8,6%, що є найнижчим показником із березня 2009 року. Крім того, згідно з даними Інституту управління поставками (ISM), опублікованими у четвер, 1 грудня, індекс виробничої активності в США (ISM Manufacturing) у листопаді підвищився до 52,7 пункту з 50,8 пункту місяцем раніше, а темпи зростання показника стали найбільш значними з квітня 2011 року.

Аналітики повідомляють, що поточний торговий тиждень почався ще однією доброю новиною з Європи: у неділю, 4 грудня, уряд Італії схвалив трирічний план з реформування бюджету країни. Увага ринку зараз, як і раніше, прикута до дій європейських лідерів, яким цього тижня доведеться прийняти рішення про план фіскальної інтеграції для країн єврозони.