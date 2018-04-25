S&P пригрозив ЄС: політика чи економіка?

Ситуація в єврозоні вже котрий місяць продовжує трясти світовий фінансовий ринок. Днями олії у вогонь додало агентство Standard&Poor`s, помістивши в список для перегляду рейтинги практично всіх країн єврозони (15 з 17), за винятком Кіпру та Греції, показники яких і так знаходяться на рівні «сміттєвих». Причому загроза S&P торкнулася таких європейських монстрів, як Франція і Німеччина. І якщо агентство, як зазначає ряд аналітиків, таки зробить обіцяне, то постане питання в принципі можливості економічного одужання єврозони.

Причому рейтингове агентство на цьому не заспокоїлося. Воно помістило довгостроковий рейтинг Європейського фонду фінансової стабільності теж на перегляд з можливістю зниження.

Ринки відреагували миттєво - європейська валюта потрапила під жорсткий тиск, учасники торгів стали скидати ризикові активи.

А прецедент вже був. Цього літа, коли американський конгрес і Білий дім воювали щодо планки стелі держборгу, причому це мало більше політичне забарвлення, ніж економічне, Standard&Poor `s відразу ж знизило рейтинг США з ААА (верхня планка) до АА +. Фондові майданчики відгукнулися повним обвалом.

Уникнути зараз масштабних втрат вдалося завдяки повідомленням, що ЄС розглядає запуск нового механізму для врегулювання фінансової ситуації в єврозоні.

Зокрема, у документі, підготовленому президентом ЄС Херманом Ван Ромпеєм до дводенного саміту Євросоюзу в Брюсселі 8-9 грудня, йдеться про перерозподіл повноважень між керівними структурами ЄС, мова в ньому також йде про формування національних бюджетів, виконання соціальних програм і реалізацію податкової політики.

Не залишилися без роботи президент Франції Ніколя Саркозі і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вони виступають за підписання нової угоди між країнами-членами Європейського Союзу, а також підтримують введення автоматичних штрафів країнам, які будуть перевищувати європейські межі дефіциту, а також створення валютного фонду Європи.

Торгові майданчики завмерли в очікуванні виступу Х.Ромпея.

Український фондовий ринок також продемонстрував зниження котирувань, правда, не настільки категорично.

Але це лише констатація фактів, а що попереду?

Як відзначає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, «заяви Standard&Poor` s, швидше за все, несуть ризики для створюваного Фонду європейської стабільності (EFSF), в який буде складніше у випадку пониження рейтингу Німеччини та Франції залучати кошти. Також ситуація ще більше ускладнить процес розміщення облігацій Італії, Іспанії, Португалії, Греції та інших країн, що може стати критичним у поточних умовах. Тобто, дії агентства тільки погіршать стан справ і нададуть понижувальний вплив на економічне зростання в регіоні».

Між тим, на думку експерта, все це навряд чи призведе до розвалу єврозони, однак додасть нестабільності на фінансових ринках і скоротить можливість отримання кредитування. «Євро як валюта продовжить існувати, у той час як сама структура європейського валютного союзу може зазнати змін: деякі країни можуть покинути єврозону. Не виключено також введення єдиної бюджетної та податкової політики в даному регіоні», - вважає М.Івченко.

На думку Олексія Неклюдова, заступника начальника управління ризик-менеджменту АКБ "Індустріалбанк", "критичним для подальшої долі євро є саміт ЄС, призначений на 8-9 грудня. Якщо за наполяганням Франції та Німеччини в основний договір буде внесено зміни, що забезпечують суворішу бюджетну дисципліну і передбачають застосування жорстких заходів до країн, які не дотримуються бюджетних параметрів відповідно до вимог Євросоюзу, довіра міжнародних інвесторів до зони євро може відновитись».

Щодо дій S&P експерт вважає, що, «з одного боку, це не найкращий час для подібних рішень, оскільки у єврозони було позитивне налаштування на вирішення проблем. З іншого боку, після зниження кредитного рейтингу США з ААА до АА + прибутковість десятирічних боргових паперів казначейства США зросла приблизно на 0,5% річних, тобто ринок говорить про те, що рейтинги S&P не настільки впливають на вартість запозичень».

Володимир Щелкунов, президент Міжнародної торгової палати вважає, що «на даний час експерти Standard&Poor` s прогнозують спад у Греції, Португалії та Іспанії, але ймовірність падіння виробництва в єврозоні загалом оцінюється в 40%. Якщо розглядати рейтинги в якості інформації для прийняття рішення щодо кредитоспроможності країни, то досить небагато держав, які не належать до зони євро, мають рейтинг ААА- Сінгапур, Гонконг, Канада. Навіть якщо після перегляду рейтинги деяких європейських країн будуть знижені до АА, то реальних інвестиційних альтернатив в плані країн єврозони вищезгадані держави являти собою не зможуть. Можливий несуттєвий суто психологічний вплив на фондові ринки, оскільки більшість новин по єврозоні вже досить давно не є несподіванкою для інвесторів і ринків. Standard&Poor `s сподівається завершити перегляд рейтингів відразу після саміту ЄС, який запланований на 8-9 грудня. Ситуація не є критичною, оскільки не варто забувати, що економіка Євросоюзу продовжує залишатися однією з найсильніших у світі».

Як зазначив експерт, «ризики для України є опосередкованими, найбільш імовірно, що материнські банки припинять додаткове фінансування українських дочок, може послабитися активність європейських інвесторів щодо України».

А поки аналітики розмірковують над тим, що трапилося, Standard&Poor `s працює не покладаючи рук. У той же день, що й заяви по єврозоні, агентство оприлюднило свій вердикт щодо Китаю. Але Піднебесній пощастило більше, її рейтинги підтверджені (AA-).

До речі, трохи про роботу агентств. У листопаді ц.р. регулюючі органи Франції розпочали перевірку щодо Standard&Poor `s, яке, як визнало воно саме, через технічну помилку оголосило про зниження кредитного рейтингу цієї країни. Зрозуміло, що могла спровокувати така халатність...

І ще варто відзначити заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель, яку після прогнозу S&P про можливий дефолт Греції цитували ЗМІ: "Що стосується питання про рейтингові агентства, я можу сказати, що необхідно мати власне судження, прислухаючись до них".

Тепер залишилося дочекатися саміту ЄС...

Олена Бистрицька (УНІАН)