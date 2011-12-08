Зменшення ліквідності буде ускладнювати ріст українського ринку акцій - експерти

Зменшення ліквідності ускладнюватиме ріст українського ринку акцій найближчим часом, навіть якщо зовнішній фон буде позитивним.

Такий прогноз висловили аналітики "Першого українського міжнародного банку" (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, незважаючи на ріст котирувань, денні об'єми торгів на вітчизняному фондовому ринку впродовж минулого тижня практично не збільшувалися. Це свідчить про те, що обвал українського ринку цінних паперів у 2012 році призвів до виведення значної частини ресурсів з ринку.

За словами аналітиків, вітчизняний фондовий ринок минулого тижня відновлювався повільніше, ніж інші торгові майданчики у світі. За вказаний період індекс Української біржі відіграв падіння двох попередніх тижнів і закінчив тиждень на позначці 1606,3 пункту, показавши тижневий ріст 5,6%.