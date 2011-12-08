Експерт: сплеску активності ані «биків», ані «ведмедів» у середу не помітили

На ринках акцій у середу, 7 грудня, сплеску активності ані "биків", ані "ведмедів" помічено не було.

Так прокоментував агентству УНІАН ситуацію, що склалася на фондових біржах, аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Тому, вважає він, "можна говорити, що ринки ризикових активів провели ще одну торгову сесію в очікуванні нових інформаційних приводів". У ході торгової сесії середи ф'ючерси на індекс S&P 500 примудрилися побувати як біля нижньої, так і біля верхньої межі досить вузького торгового діапазону: від 1240-1245 до 1260-1265 пунктів.

Важливо, сказав П. ІЛЬЯШЕНКО, що у рамках цих рівнів фондові індекси США є з моменту публікації економічних даних на початку місяця, який співпав із скоординованими діями центральних банків зі зниження вартості доларового фондування. Тепер напередодні очікуваного багатьма євросаміту динаміка індексів повинна стати більш спрямованою.

За прогнозами аналітика, динаміка ризикових активів у найближчі 1-2 місяці не зумовлюватиметься рішеннями єврочиновників чи діями ЄЦБ. Європейська тема задаватиме тон настроям на найближчі 1-2 тижні, не більше. Згодом учасники ринку звернуть увагу на стійкість економік США і Китаю.

На думку П. ІЛЬЯШЕНКА, "Питання "чого чекати від ЄЦБ чи від зустрічі європейських лідерів?" залишається без відповіді. Досвід минулих місяців говорить про те, що політики перейшли від ігнорування проблем до пошуку варіантів розв'язання системної кризи. У той же час, дійові особи все ще залишаються на крок позаду подій, і ризик того, що ринок буде розчарований, є високим".

Як вважає аналітик, з точки зору учасників ринку, які орієнтовані на тимчасові інтервали від декількох кварталів, сьогоднішні події не принесуть інформації для ухвалення рішень. Активним трейдерам слід орієнтуватися на динаміку самого ринку, тобто відкривати позиції у бік пробою поточної консолідації ф'ючерсами на індекс S&P 500. Зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій є помірно позитивним.