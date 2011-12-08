Папери ГМК на Українській біржі у середу коригувалися - експерти

Цінні папери гірничо-металургійного сектора на Українській біржі у середу, 7 грудня, коригувалися.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, український фондовий ринок у середу продемонстрував незначне зниження котирувань. Папери Авдєєвського КХЗ на Українській біржі втратили в ціні 1,7%, Єнакіївського метзаводу - 1,5%, "Азовсталі" - 1,2%, Алчевського меткомбінату - 0,8%. Котирування Стаханівського вагонобудівного заводу впали на 1,9%, тоді як акції "Мотор Січі" виросли всього на 0,3%.

За інформацією аналітиків, банки на Українській біржі в середу також торгувалися в мінусі: "Укрсоцбанк" (- 1,1%), "Райффайзен Банк Аваль" (- 0,2%). Торги акціями "Укрнафти" закрилися ростом котирувань на 0,7%. Ціна паперів "Укртелекому" (+0,04%) практично не змінилася. Акції "Стіролу" за підсумками торгової сесії виросли на істотні 4,1%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 7 грудня, знизився на 0,73% - до 614,15 пункту. Загальний об'єм торгів склав 607 млн. 672 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,28% - до 1586,04 пункту. Загальний об'єм торгів склав 223 млн. 244 тис. грн., з них на терміновому ринку - 142 млн. 595 тис. грн.